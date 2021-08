Ms. Marvel: le prime dichiarazioni di Iman Vellani sul suo ruolo di protagonista

Iman Vellani sarà la protagonista della serie TV su Ms. Marvel, si tratta di un’attrice alla sua prima apparizione, e c’è molta curiosità attorno alla sua performance, e, da poco, sono arrivate online anche le prime dichiarazioni di Iman Vellani sul suo ingaggio per Ms. Marvel.

Queste sono le sue parole a Variety:

Per me si tratta di una sorta d’ispirazione, il fatto che questo show sia stato fatto includendo questo tipo di personaggi nel Marvel Cinematic Universe è la cosa più importante. Quando si parla di ciò che significa essere musulmana e pakistana racconto qualcosa che fa parte del mio percorso, e tutto questo viene fuori nella serie. Penso che il fatto che le persone possano vedere qualcuno come me in un progetto del genere possa essere d’ispirazione.

Il fumetto dedicato a Ms. Marvel, che ha esordito nel 2014, si è guadagnato negli anni riconoscimenti da parte del pubblico e della critica. La storia del character di Ms. Marvel è abbastanza particolare. L’alterego della supereroina è una ragazza pakistana di 16 anni, il cui nome è Kamala Khan. La giovane vive nel New Jersey, e, nei fumetti di cui è protagonista, si trova a dover gestire dei poteri, che ha acquisito accidentalmente, con il fatto di far parte di una famiglia piuttosto radicata in certe tradizioni, che la giovane Kamala non riesce a condividere.