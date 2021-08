Google taglierà la paga dei dipendenti che sceglieranno di lavorare da remoto

I dipendenti di Google stanno scoprendo che scegliere di lavorare da casa per sempre avrà un costo. L'azienda ridurrà lo stipendio dei dipendenti in telelavoro.

Molte aziende stanno dando ai loro dipendenti la possibilità di continuare a lavorare da casa a tempo indeterminato. Ma come stanno scoprendo i dipendenti di Google in queste ore, scegliere di non tornare in ufficio richiederà dei sacrifici.

Google, come altre aziende tech, pagherà di meno i dipendenti che sceglieranno di lavorare da remoto. Il cambiamento viene giustificato dal fatto che il lavoratore in questo modo ha la possibilità di trasferirsi verso quartieri meno centrali e più economici, oltre al fatto che non dovrà più pagare per spostarsi dalla casa all’ufficio.

Twitter e Facebook pagheranno di meno i dipendenti che si sposteranno in aree più economiche. Reddit ha scelto una strada diversa, e pagherà i dipendenti in telelavoro a prescindere dalla loro residenza.

“Il nostro pacchetto d’indennizzo è sempre stato determinato dalla residenza del lavoratore, e paghiamo sempre uno stipendio competitivo in relazione al mercato del lavoro di dove si trova il lavoratore”, ha fatto sapere l’azienda con un comunicato.

Il taglio agli stipendi può oscillare significativamente, con differenze da città a città e da Stato a Stato. Ad esempio, una dipendente intervistata da Reuters, che già prima della pandemia abitava in una città di provincia non troppo distante dagli uffici di Seattle, dopo aver scelto di lavorare da remoto riceverà una decurtazione dello stipendio del 10%.