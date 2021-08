Captain Marvel 2: il film è entrato in produzione, lo rivela Samuel L. Jackson

S’intitolerà Marvels il film Captain Marvel 2, il secondo capitolo della storia dedicata al personaggio di Brie Larson: a confermarlo c’è stata una foto di Samuel L. Jackson che ha mostrato un po’ di elementi che andranno a comporre il look del suo Nick Fury.

Questo è il post dove, come potete vedere, svetta, tra le altre cose, il pizzetto di Nick Fury.

Jackson ha mostrato anche una maglia che richiama il cercapersone potenziato di Nick Fury utilizzato per chiamare Captain Marvel. La stessa Brie Larson ha parlato qualche giorno fa dell’inizio della produzione di Captain Marvel 2, descrivendo la sua esperienza sul set:

Io sono una grande fan di Disneyland, e stare sul set è un po’ come vivere una mia personale Disneyland ogni singolo giorno. Perché loro stanno costruendo questo mondo assurdo, che nessuno conosce e che nessuno deve vedere. Voi lo scoprirete quando vedrete il film, per ora me lo godo solo io. Sto lavorando su set che sono più grandi di quanto possiate mai immaginare. Un qualcosa di veramente speciale.