Y: The Last Man – Un nuovo trailer della serie mostra scene inedite

Un nuovo trailer dedicato a Y: The Last Man ha mostrato scene inedite della serie TV che arriverà il 13 settembre su FX e Hulu.

Y: The Last Man arriverà su FX e Hulu il 13 settembre, e nel frattempo è stato diffuso attraverso Twitter un nuovo trailer dedicato con scene inedite rispetto al primo filmato lanciato sul web. Nel trailer vengono mostrati, tra le altre cose, un gruppo di fanatici che si fanno chiamare Amazons, oltre alla città di Marrisville che viene gestita da ex detenute.

Ecco il nuovo trailer di Y: The Last Man.

Somewhere inside of him is the answer. #YTheLastMan premieres September 13th, exclusively on #FXonHulu pic.twitter.com/RbIVUZwMgs — Y: The Last Man (@Y_FXonHulu) August 9, 2021

La serie TV mette al centro le vicende di Y AKA Yorick, l’ultimo uomo rimasto sulla Terra, sopravvissuto ad un’epidemia che ha fatto fuori tutta la popolazione maschile. La storia è tratta da un fumetto Vertigo, etichetta di DC Comics.

Nel cast della serie ci saranno: Ben Schnetzer (Happy Town), Elliot Fletcher (Shameless), Diane Lane (Man of Steel), Olivia Thirlby (The L Word: Generation Q), Ashley Romans (NOS4A2), Juliana Canfield (Succession), Marin Ireland (Sneaky Pete), Amber Tamblyn (The Sisterhood of the Traveling Pants, Inside Amy Schumer), e Diana Bang (The Order). Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force (American Crime Story, Pose, Crazy Rich Asians), Melina Matsoukas (Insecure, Master of None), e lo stesso Vaughan faranno da produttori esecutivi.

Il fumetto da cui è tratto Y: The Last Man è stato creato da Brian K. Vaughan e disegnato dalla co-creatrice Pia Guerra. La serie è andata avanti per sessanta albi dal 2002 al 2007.