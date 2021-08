Sonic 2: Knuckles sarà doppiato da Idris Elba

Diversi mesi fa circolavano rumor che volevano Jason Momoa nei panni vocali di Knuckles, storico rivale del riccio blu made in SEGA, in Sonic 2, sequel del film dello scorso anno dal travolgente quanto inaspettato successo. Ora, però, è Idris Elba (attualmente nei cinema, tra i protagonisti di The Suicide Squad) a svelare chi sarà davvero a doppiare l’echidna rosso: lui stesso!

Tramite un’immagine teaser del pugno chiuso di Knuckles e la semplice didascalia “Toc, toc…” #SonicMovie2 #Knuckles sappiamo ora chi darà la voce al personaggio, sebbene non ci siano state comunicazioni ufficiali, al momento, da parte di Paramount.

Questa la sinossi del film, che dovrebbe arrivare nelle sale il prossimo aprile:

Dopo essersi insediati a Green Hills, Sonic è pronto per concedersi maggiore libertà, mentre Tom e Maddie concordano sul lasciarlo da solo a casa mentre loro vanno in vacanza. Ma, non appena partono, il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, in cerca di uno smeraldo dotato del potere di creare o distruggere civiltà. Sonic si allea con il proprio compare, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per scovare lo smeraldo prima che finisca nelle mani sbagliate.

