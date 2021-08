Lucifer 6: trailer e foto dalla stagione finale del serial Netflix

Tom Ellis è ancora una volta Lucifer nel nuovo trailer della serie Netflix omonima, di cui attendiamo la stagione finale in arrivo il prossimo 10 settembre. Insieme al trailer, ecco arrivare anche alcune foto ufficiali.

La serie, che è diventata sempre più popolare nel corso delle stagioni grazie al salvataggio in extremis e a un passaggio di produzione da FOX a Netflix, è stata creata da Tom Kapinos, basandosi molto blandamente sull’omonimo personaggio Vertigo / DC Comics creato da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg. L’attuale quinta stagione è la penultima: la sesta è stata già girata e arriverà sui teleschermi prossimamente.

after watching the trailer, i think we can all agree that DECKERSTAR pic.twitter.com/uwR04cxu2g

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 10, 2021