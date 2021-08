“I Bitcoin uniranno gli USA e il mondo”, parola del fondatore di Twitter Jack Dorsey

Jack Dorsey ha nuovamente dato il suo endorsement ai Bitcoin, sostenendo che la criptovaluta sarà in grado di unire gli Stati Uniti d'America e il mondo intero.

Jack Dorsey è il fondatore di Twitter e di Square, una piattaforma per facilitare i pagamenti elettronici. È anche una delle personalità della Silicon Valley più vivacemente a favore dei Bitcoin e delle criptovalute.

Recentemente Dorsey ha dato l’ennesimo endorsement al Bitcoin, sostenendo che la criptovaluta un domani riuscirà “ad unire il mondo“. Lunedì un emendamento al pacchetto di riforme sulle infrastrutture degli USA che proponeva un maggiore interesse del Governo sulle criptovalute e sulle aziende che operano nel settore è stato respinto. L’emendamento avrebbe creato i presupposti per una maggiore stretta sulle valute digitali, con il rischio di una tassazione più severa su tutti gli asset digitali e sulle aziende specializzate in questo settore.

Dopo il voto contrario del Senato, Dorsey ha pubblicato un tweet scrivendo che “i bitcoin uniranno un Paese profondamente diviso (e forse anche il mondo)”.

In passato Dorsey aveva suggerito che i bitcoin sarebbero diventati la valuta mondiale di riferimento, sostituendo il dollaro per gli affari internazionali. Il mese scorso si è tenuta la conferenza B Word, che ha ospitato anche un interessante dibattito tra Jack Dorsey e Elon Musk. In quell’occasione Musk ha spiegato di aver investito personalmente nella criptovaluta.

Recentemente la criptovaluta è tornata a registrare ottime performance, superando i 40.000$. Mentre scriviamo questa notizia un BTC viene scambiato per 38.802,26€.