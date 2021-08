Brexit, Vodafone UK reintegra le tariffe di roaming per i nuovi clienti

Brexit vuol dire Brexit, ma anche un sacco di altre cose. Ad esempio il ritorno delle odiose tariffe di roaming per i sudditi di sua maestà. Lo ha annunciato Vodafone UK in queste ore: alcuni clienti del Regno Unito in visita in Europa torneranno a pagare a caro prezzo la connessione ad internet.

Fino ad oggi i clienti britannici avevano continuato a beneficiare del piano zero roaming previsto dal regolamento dell’UE 2120/2015, che consente a tutti i cittadini europei di usare internet ed effettuare chiamate all’interno degli stati membri alle stesse condizioni del paese europeo dove hanno sottoscritto il loro contratto. Il regolamento ha posto la parola fine al balzello dei costi di roaming. In assenza di un’offerta specifica, usare internet ed effettuare telefonate all’estero imponeva il pagamento di tariffe estremamente onerose.

Se per noi tutto questo è ormai un incubo del passato, per alcuni britannici sta per tornare improvvisamente attuale.

Per il momento la fastidiosa novità riguarda soltanto i nuovi clienti di Vodafone UK, mentre chiunque abbia sottoscritto un contratto prima dell’11 agosto del 2021, che scatta domani, continuerà almeno provvisoriamente a beneficiare delle tariffe zero roaming. Gli operatori britannici O2 e EE hanno già annunciato misure simili.

Subito dopo all’approvazione della Brexit, i quattro più importanti operatori mobile del Regno Unito avevano promesso ai loro clienti che le tariffe di roaming in Europa non sarebbero mai tornate. A distanza di diversi mesi, sembra che le quattro aziende siano già pronte a ritrattare le loro promesse, almeno in parte.

Proprio il roaming era stato un importante argomento all’interno delle trattative per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Le due parti si sono impegnate a cooperare per far sì che i rispettivi operatori locali garantiscano tariffe eque e trasparenti per l’uso dello smartphone all’estero. La situazione è ancora in divenire, ma su queste premesse sia i turisti europei in UK, sia i turisti britannici in Europa, dovrebbero comunque beneficiare di condizioni meno caotiche e onerose che in passato.