Wednesday: Catherine Zeta-Jones sarà Morticia

A mano a mano si sta andando a riempire il cast dei protagonisti di Wednesday, la serie TV spin-off de La Famiglia Addams, che ha appena aggiunto Catherine Zeta-Jones come Morticia. Ad annunciarlo è stata la stessa piattaforma streaming di Netflix.

Questo è il post pubblicato da Netflix in cui viene annunciata Catherine Zeta-Jones come Morticia nella serie TV Wednesday.

Our Addams family is expanding!

Catherine Zeta-Jones will step into the iconic silhouette of Morticia Addams while Luis Guzmán will bring to life the debonair Gomez Addams in the upcoming TV series Wednesday, starring Jenna Ortega as Wednesday Addams and directed by Tim Burton. pic.twitter.com/MiofyWIbwy

