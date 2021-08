I Fantastici Quattro: Marvel ammette la co-paternità dell’opera di Jack Kirby

Marvel Comics, dopo decenni di discussioni accese tra fan e addetti ai lavori, ha a quanto pare deciso di concedere al leggendario Jack Kirby l’onore di comparire non solo come autore delle grafiche e dei disegni de I Fantastici Quattro, ma anche delle storie.

Preparandosi a festeggiare i sessant’anni dei Fantastici Quattro con uno speciale albo, difatti, Marvel lancia Fantastic Four Anniversary Tribute, “remake” tavola per tavola della prima avventura del super gruppo e della storica scena del matrimonio tra Reed Richards e Susan Storm. Un tributo in cui decine di artisti reimmaginano secondo il loro tratto e tramite tecniche moderne quanto fatto da Kirby ormai sessant’anni fa.

Una delle particolarità dell’albo è l’attribuzione, senza tante cerimonie, della co-paternità di testi e storie da parte di Kirby, insieme naturalmente a Stan Lee. Storicamente, Lee è sempre stato il “volto” della Marvel “rinata” coi supereroi, attribuendosi o lasciandosi attribuire la stragrande maggioranza dei personaggi e delle storie, a volte a scapito dei disegnatori come Kirby che, in realtà, hanno grandemente contribuito a realizzare le visioni, spesso solo abbozzate, di Lee. Kirby lo ha fatto anche con personaggi iconici e fondamentali come per l’appunto I Fantastici Quattro e Spider-Man, che senza di lui non sarebbero stati gli stessi, dunque si tratta di una attribuzione molto importante, seppur tardiva.

L’albo in questione arriverà a novembre, con cover di Steve McNiven e variant di Jim Cheung. All’interno, tra gli artisti coinvolti, oltre a leggendarie firme americane come Mark Bagley, Carlos Pacheco e John Romita Jr., saranno presenti numerosi artisti d’origine italiana, come Alessandro Cappuccio, Erica D’Urso, Federico Vicentini, Marco Checchetto, Luciano Vecchio, Simone Di Meo, Stefano Caselli e Leo Ortolani.

