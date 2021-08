Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time, per Anno il film potrebbe non essere la fine di tutto

Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time sarà davvero la chiusura di un cerchio? Non necessariamente, secondo l'autore Hideaki Anno...

Manca poco all’arrivo su Amazon Prime Video di Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time, capitolo conclusivo della tetralogia cinematografica “rebuild” di una delle saghe nipponiche più famose e amate.

Il 13 agosto verrà infatti rilasciato sulla piattaforma il film, che (in teoria) dovrebbe rispondere a tutte le domande dei fan sulla saga. Il regista, sceneggiatore e ideatore della serie, Hideaki Anno, afferma però che non necessariamente questo sarà la fine di tutto.

(Vi avvisiamo che la dichiarazione è lievemente spoiler, se non avete visto il terzo film)

Rimane ancora il buco di 14 anni nella storia, e in qualche modo vorrei far luce su di esso. A questo punto, non penso che andrò a continuare la storia da dove l’ho lasciata.

Anno si riferisce, naturalmente, all’inaspettato e assolutamente inedito timeskip che intercorre tra Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance ed Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo in cui lo spettatore viene catapultato all’inizio del terzo film, e a cui non viene data una vera e propria spiegazione, mostrandone solo le conseguenze.

Le vicende da narrare sarebbero tantissime, difatti, anche perché per forza di cose la trama alla fine del secondo film aveva già preso una direzione molto diversa da quella narrata nel finale della serie animata di The End of. Mentre, a quanto pare, Anno non troverebbe interesse a continuare ulteriormente la storia, al di là del finale raggiunto in Thrice Upon A Time.

