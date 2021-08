YouTube: in arrivo un nuovo gesto per far scorrere i video

È passato ormai molto tempo da quando la visione di video su sistemi mobile sfruttando la piattaforma YouTube è diventata più semplice, per via di alcune nuove funzionalità e gesti resi disponibili al fine di interagire con il contenuto. Potrebbe infatti capitare mentre si ammira un filmato di voler saltare alcune parti, rivedere dei momenti salienti, o addirittura scorrere sulla classica timeline al fine di skippare intere porzioni di contenuto, per non parlare degli ulteriori pulsanti interattivi che sono stati messi a disposizione della community nel corso di questi anni.

Ci sono delle buone notizie proprio per chi si trova a vedere video su YouTube su mobile, visto che sembra ormai confermato l’arrivo di una nuova funzionalità utilizzabile attraverso dei semplici gesti sul proprio telefono. Questa non è ancora stata ufficializzata, e la maggior parte dell’utenza non ha ancora modo di accedere al contenuto, visto che probabilmente si tratta ancora di una fase di testing disponibile solamente per pochi dispositivi.

Grazie alla nuova feature è possibile tenere premuto su qualunque punto dello schermo mentre si sta fruendo di un video, e all’apparire di una linea esplicativa sarà possibile scorrere a sinistra e a destra per saltare porzioni più grandi rispetto ai classici tempi definiti. È già facile premere due volte nella parte di destra e sinistra dello schermo per procedere di una manciata di secondi rispettivamente avanti o indietro nel filmato, con il tutto che aumenta esponenzialmente con l’aggiunta di nuovi tocchi, ma questa novità potrebbe migliorare l’esperienza.

Durante l’operazione sarà possibile visualizzare delle immagini al fine di orientarsi con il contenuto per capire dove si sta all’effettivo navigando. Stando ai primi avvistamenti la novità arriverà anche per sistemi iOS, ma restiamo in attesa di conferme ufficiali al fine di saperne di più sulla questione.