Windows 11 integrerà Spotify nelle sessioni focus

Microsoft continua a innovare il suo nuovo sistema proprietario Windows 11 con moltissime novità per ogni tipo di utenza, cercando di abbracciare ogni possibilità grazie alle feature introdotte. Recentemente, la figura a capo della divisione Windows e devices, Panos Panay, ha parlato su Twitter di un dettaglio particolarmente interessante, il quale vede la fusione fra Spotify e la nuova modalità focus di Windows 11, strettamente legata alla piattaforma grazie ai mille benefici forniti dall’ascolto.

Il tutto è stato anche confermato con un breve video dimostrativo, il quale presenta la funzionalità facilmente attivabile. Basteranno infatti solamente una manciata di click per riuscire a entrare nella modalità focus del nuovo sistema, cercando di isolarsi al fine di avere la maggior produttività possibile per le mansioni da svolgere. In tutto questo, Spotify potrà essere con il suo sconfinato comparto di titoli un aiutante ottimo in tal senso, favorendo grazie a delle playlist dedicate la concentrazione.

Restiamo ancora in attesa di scoprire quando la novità farà il suo debutto, considerando che all’effettivo non conosciamo ancora una finestra di lancio precisa per il nuovo Windows 11 (che però potrebbe essere stata suggerita da Intel), e siamo impazienti di poter finalmente provare con mano questa e molte altre funzionalità introdotte dalla casa di Redmond.

L’ennesima novità di Windows 11 emersa su Twitter non fa che rafforzare la moltitudine di feature a cui Microsoft ha lavorato per il suo nuovo sistema operativo, che sembra renderanno l’esperienza degli utenti notevolmente diversa rispetto a quella di Windows 10, con molte altre implementazioni aggiuntive. Prima di lasciarvi, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro approfondimento sull’OS targato Microsoft, in cui abbiamo avuto modo di parlare di tutti i dettagli confermati in fase di annuncio del prodotto; potete consultarlo con facilità accedendo al seguente link.