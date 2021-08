Titans 3: il video riassunto ufficiale delle prime due stagioni

Stanno per arrivare, il 12 agosto, i nuovi episodi di Titans, con la terza stagione: una featurette ufficiale col cast funge da recap per le prime due season.

Giovani Titani a rapporto! È cominciato tutto con un omicidio, un incidente d’auto e un poliziotto… ma di strada ne abbiamo fatta già tanta in appena due stagioni di Titans. Ora sta per arrivare la terza, negli States, dal 12 agosto su HBO Max: niente di meglio di un video riassunto per rinfrescare le idee in attesa dei nuovi episodi, che ne dite?

Questo il cast completo di Titans 3: Brenton Thwaites (Dick Grayson / Nightwing), Anna Diop (Kory Anders / Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), Ryan Potter (Gar Logan / Beast Boy), Conor Leslie (Donna Troy / Wonder Girl), Curran Walters (Jason Todd / Red Hood), Joshua Orpin (Conner Kent / Superboy), Alan Ritchson (Hank Hall / Hawk), Minka Kelly (Dawn Granger / Dove), Damaris Lewis (Blackfire), Savannah Welch (Barbara Gordon), Vincent Kartheiser (Dr. Jonathan Crane) e Jay Lycurgo (Tim Drake). Sebbene i riferimenti a Joker siano palesi, non è ancora stato confermato come personaggio effettivamente presente né l’eventuale attore che lo interpreta.

La serie, in arrivo su HBO Max il 12 agosto con un episodio a settimana fino al 21 ottobre, non ha ancora una data d’uscita nel nostro Paese, dove si è vista su Mediaset Premium, Infinity e Netflix per le prime due stagioni.

