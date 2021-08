The Sandman: le riprese della serie Netflix sono state completate

Neil Gaiman ha annunciato tramite Tumblr la fine delle riprese della serie TV su The Sandman, con la fase dei lavori che ora passerà agli effetti speciali.

Lo stesso Neil Gaiman ha rivelato che le riprese della serie TV dedicata a The Sandman, realizzata da Netflix, si sono concluse. Il popolare autore ne ha parlato su Tumblr, dove ha dichiarato che la parte principale delle riprese si è conclusa.

Secondo le parole che Gaiman ha speso sulla fine delle riprese di The Sandman:

Sono terminate le riprese principali, adesso bisogna pazientare per il completamento degli effetti speciali, mentre la colonna sonora è già stata scritta e registrata.

L’autore però ha aggiunto che non sa dare indicazioni su alcuna data d’uscita, e neanche su quando uscirà il trailer. Neil Gaiman è stato produttore e supervisore di tutto il progetto sulla serie TV, ed ha tranquillizzato gli appassionati dicendo che il telefilm appare proprio come dovrebbe essere The Sandman.

Di seguito trovate la sinossi della serie, dalle vive parole del suo autore: