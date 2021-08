Razer Zephyr: ufficiale il nome delle maschere RGB, parte il beta test

Razer ha ufficializzato il nome reale delle sue mascherine RGB, precedentemente note come Project Hazel, che ora si chiamano Razer Zephyr come confermato.

Razer si è da sempre contraddistinta nel mondo della tecnologia non solo per i suoi prodotti, ampiamente utilizzati dai giocatori per via della qualità e dei design particolarmente accattivanti, ma anche per progetti abbastanza fuori dalle righe. L’azienda è infatti specializzata in particolar modo nel mondo del gaming, e ha deciso – più di una volta – di onorare la sua community e la passione sfrenata di tutti per i led RGB con alcune simpatiche iniziative.

Project Hazel era una di queste, una mascherina dallo stile inconfondibile con strisce di led RGB in prossimità dei filtri. L’articolo ha finalmente un vero e proprio nome, ovvero Razer Zephyr, e l’azienda sta agendo in maniera particolarmente seria per la sua produzione, considerando che ha indetto una vera e propria beta a cui è possibile registrarsi per tentare di ottenere in anteprima l’accessorio.

Ovviamente, la riuscita non è garantita, e la maggior parte dell’utenza si troverà ovviamente a dover aspettare il debutto ufficiale della mascherina prima di poterla ottenere. Purtroppo, parlando di questa, Razer non ha ancora fornito dettagli più precisi, e restiamo quindi in attesa di scoprire quando il tutto verrà finalmente completato e commercializzato per gli utenti.

Come spiegato sulle pagine di The Verge, nelle nuove immagini è possibile notare una griglia posta in basso di cui non conosciamo ancora il reale utilizzo. Potrebbe all’effettivo trattarsi di una feature utile per amplificare la voce degli utenti artificialmente, o forse un semplice sistema di ventilazione aggiuntivo dedicato al comfort, potremo sicuramente saperne di più non appena le mascherine saranno nelle mani di alcuni membri della community. C’è da dire che un’ulteriore aggiunta potrebbe rendere ancora interessante il prodotto, di cui per il momento come detto abbiamo però davvero pochi dettagli precisi.