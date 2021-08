Microsoft Edge: la “Super Duper Secure Mode” sacrifica la velocità

Microsoft Edge si è aggiornato per le versioni di test con la Super Duper Secure Mode, che però sacrifica in parte la velocità al fine di garantire più sicurezza.

Microsoft ha da poco rilasciato la cosiddetta “Super Duper Secure Mode” per il suo motore di ricerca Microsoft Edge, la quale è arrivata però – almeno per il momento – solamente per browser che hanno abilitato la versione di test relativa alle nuove funzioni. Grazie a questa, è possibile navigare in maniera più sicura su Edge, con il tutto che avviene grazie al taglio di una feature dell’engine di JavaScript che rende la fruizione delle pagine generalmente più veloce.

Si tratta purtroppo di un compromesso necessario al fine di continuare la missione di questa particolare funzione, che per fortuna non è particolarmente invalidante. Come spiegato sulle pagine di The Verge, in seguito a dei test non sono stati riscontrati particolari rallentamenti che si notassero e rendessero difficile navigare come di consueto fra le pagine. C’è da specificare che ognuno fa un utilizzo diverso del browser, e che di conseguenza delle web app potrebbero ad esempio risultare molto più pesanti, ma salvo casi eccezionali sembra che già in questa prima fase di test il tutto non risulti fin troppo pesante.

Microsoft ha già parlato di alcune modifiche che intende apportare al sistema, fra cui anche il miglioramento della compatibilità della Super Duper Secure Mode a ulteriori sistemi, visto che ancora non tutte le piattaforme possono abilitare il tutto su Edge e iniziare a navigare in maniera ancora più sicura.

Ci sono inoltre ulteriori “sfide tecniche da superare”, e sembra però che la casa di Redmond stia lavorando attivamente per migliorare il sistema e renderlo sempre meno problematico per il suo motore di ricerca. Restiamo in attesa di aggiornamenti sulla questione da parte del colosso, sperando che la funzionalità possa diventare sempre più leggera nel corso dei prossimi mesi e influire meno sull’effettiva velocità di ricerca.