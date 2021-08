Hunger Games: Ballata dell’usignolo e del serpente, il film si girerà nel 2022

Ballata dell’usignolo e del serpente, prequel della saga di Hunger Games, è ufficialmente in pre-produzione, con una data teorica di inizio riprese e lancio nelle sale: a svelarlo è il CEO di Lionsgate, Joe Drake.

La produzione effettiva dovrebbe partire nella prima metà del 2022, con un lancio nelle sale sul finire del 2023 o all’inizio del 2024.

Drake ha affermato:

[Il progetto] sta procedendo molto, molto bene. C’è un pubblico che vuole tornare [nei cinema]. Credo che il mercato tornerà [come prima]…

Ballata dell’usignolo e del serpente (The Ballad of Songbirds and Snakes, in originale) tratta della giovinezza del Presidente Snow e della sua prima partecipazione alla realizzazione dei Giochi di Panem, quando era ancora uno studente d’Accademia. Tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins, il film non ha ancora un cast definito: il regista Francis Lawrence, lo scorso anno, si è detto disponibile a tornare sul franchise, eventualmente.

