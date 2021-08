Google ha considerato l’acquisizione di Epic Games?

Come emerso dai documenti redatti da Google, sembra che il colosso abbia valutato l'opzione di acquistare Epic Games in seguito all'avvio della causa per Fortnite.

La faida tra Epic Games e Google continua ormai da molto tempo, con le compagnie che hanno finito per “punzecchiarsi”, anche a livello legale, in seguito alla causa partita fra le aziende per via delle transazioni di Fortnite sul Play Store e sull’App Store. Tuttavia, recentemente un nuovo dettagli emerso potrebbe averci fornito una nuova prospettiva per il tutto, visto che – sembra – Google abbia all’effettivo valutato l’idea di acquistare Epic Games e il suo Fortnite, anche se forse solo in parte.

Si tratta di documenti emersi e confermati sia da The Verge che da Bloomberg, i quali non hanno ancora ufficializzato la cosa, specialmente stando a una dichiarazione del CEO di Epic Games. Tim Sweeney, infatti, ha dichiarato di non essere a conoscenza del tutto, sottolineando quindi che una richiesta ufficiale di Google potrebbe non essere mai partita. Trovate qui di seguito le parole tradotte dell’uomo:

Whether this would have been a negotiation to buy Epic or some sort of hostile takeover attempt is unclear. Here Google also talks about the “frankly abysmal” sideloading experience they created, all while touting Android publicly as an “open platform”. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 6, 2021

Non ne eravamo a conoscenza al tempo, e per via dell’ordine protettivo della corte stiamo scoprendo adesso della considerazione di Google sull’acquistare Epic per fermare i nostri sforzi di competere con Google Play. Che si sia trattato di una negoziazione per l’acquisto di Epic o di un tentativo di assorbimento in maniera ostile, questo ancora non è ancora chiaro. Qui (nei documenti) Google parla anche dell’esperienza francamente molto severa che hanno creato, questo mentre pubblicizzano pubblicamente Android come una piattaforma aperta.

Google stessa non ha ancora commentato la questione, e al momento solo questa potrà fare chiarezza sulla reale possibilità dell’acquisizione, che pare sarebbe arrivata al fine di fermare il “contagio” che la manovra di Epic Games avrebbe causato con la sua iniziativa per Fortnite. Restiamo quindi in attesa di novità da parte del colosso, che speriamo possa rispondere presto in maniera pubblica.