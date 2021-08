Valley of the Gods: la recensione

La recensione di Valley of the Gods, il film di Lech Majewski ci porta in un viaggio al limite dell'immaginazione dove sogno e realtà si confondono.

Inizieremo la recensione di Valley of the Gods ammettendo che questo film dà il meglio di sé se visto al cinema. Ciò è in parte dovuto al fatto che è davvero un dramma su larga scala con una grande ampiezza visiva che presumibilmente ha bisogno di un grande schermo per essere adeguatamente apprezzato. Tuttavia, la vera ragione per cui avrei voluto vederlo al cinema, lo ammetto, è anche per vedere i volti degli altri spettatori una volta che i titoli di coda hanno iniziato a scorrere. Questo è un film così strano, bizzarro e così inclassificabile che non appena ho finito di guardarlo, ho cercato dei neologismi per poterlo descrivere.

All’inizio del film, un uomo (Josh Hartnett) arriva nella Valle degli Dei, un’area dello Utah sudorientale vicino alla Monument Valley, dove si dice che gli spiriti delle divinità indiane Navajo risiedano all’interno delle enormi pietre in mostra. L’uomo tira fuori una scrivania dal retro della sua macchina e inizia a scrivere, ovviamente a mano. A tempo debito, apprendiamo che è John Ecas, un copywriter pubblicitario la cui vita è crollata da quando sua moglie (Jaime Ray Newman) lo ha lasciato, evidentemente per il suo istruttore di deltaplano.

Il suo terapeuta (John Rhys-Davies) suggerisce che il modo migliore per John di superare tutte le assurdità che vede nel mondo è batterlo al suo stesso gioco facendo cose che sono ancora più folli: arrampicarsi su una parete di montagna mentre si trascina tutte le sue pentole e padelle con lui o camminando per le strade sia all’indietro che con gli occhi bendati.

Dopo aver compiuto queste imprese, John ha ora deciso di scrivere il romanzo che ha sempre sognato di scrivere. Di seguito il trailer YouTube del film:

Sacro, profano e formazioni rocciose

Continuiamo la recensione di Valley of the Gods introducendo il personaggio di Wes Tauros, l’uomo più ricco del mondo, che si dice che sia diventato muto a seguito di una tragedia personale. È interpretato da John Malkovich, che non è esattamente la prima persona a cui si potrebbe pensare di far interpretare un muto. Ad ogni modo, è nel bel mezzo della conclusione di un accordo per acquisire i diritti minerari della Valle degli Dei per estrarre uranio, una mossa che divide i Navajo che ancora vivono lì tra coloro che vogliono i soldi che riceveranno come parte del l’accordo e quelli sconvolti dal fatto che lo sviluppo della terra profanerà quello che considerano un terreno sacro.

Alla fine, John si presenta nella sontuosa tenuta di Tauros per scrivere la biografia dell’uomo, ma scopre cose che sono peculiari, anche per gli standard di un personaggio interpretato da John Malkovich.

Valley of the Gods è un film che all’inizio è abbastanza strano e poi diventa rapidamente pazzesco. Sembra che lo scrittore/regista Lech Majewski abbia deciso di farsi una maratona dei film di Terrence Malick e dei recenti lavori di Wim Wenders e abbia deciso di provare a fare qualcosa che combini i due stili, ma con una trama meno comprensibile.

Lech Majewski racconta la storia dei Navajo mantenendosi ben distante dal tratto del film commerciale ma diventando ricerca di stile e di ricostruzione e restituzione di dignità nei confronti di un popolo poco conosciuto. I Navajo vivono in completa povertà e al principio sono stati riluttanti a parlare con il regista. Ma secondo il racconto dello stesso, sono ora orgogliosi del risultato del regista e sulla storia vissuta dalla loro prospettiva. La Valle degli Dei è un’autentica perla nascosta dello Utah, e i Navajo sono i vicini di casa di persone ricchissime che vivono nella Silicon Valley, a Las Vegas, a Hollywood e a Palm Springs.

La narrazione, che si svolge attraverso un prologo e diecicapitoli separati, è, per dirla in modo caritatevole, un disastro. I vari fili della trama che coinvolgono il ricco, lo scrittore tormentato e i Navajo sono in gran parte imperscrutabili e si scontrano goffamente l’uno con l’altro. Troppo spesso, Majewski li abbandona del tutto per intraprendere strane tangenti che vanno da Tauros che catapulta un’auto di lusso su una scogliera, alle scene in cui Keir Dullea si presenta come il suo maggiordomo spettrale.

Poi c’è Bérénice Marlohe, che si presenta nella limousine più assurda del mondo, e non fa altro che presentarsi con nuovi look e apparire nella terza scena di sesso più ridicola del film. Il vincitore della scena più ridicola è la sconcertante sequenza in cui uno dei Navajo si arrampica su una gigantesca formazione rocciosa e, ci fa sesso.

Un film come rito di iniziazione

La recensione di Valley of the Gods è quasi finita e sì, vi abbiamo detto che il film non “funziona”, come si suol dire. Eppure, anche se è praticamente andato fuori dai binari fin dall’inizio, per non tornare mai più, è ancora godibile.

Il film può essere incomprensibile per certi versi, ma di certo non è noioso e non c’è mai un momento in cui ci si accorge gli ingranaggi si inceppano: questo è sicuramente un film che si muove al ritmo di un batterista innovativo e che ancora si può imparare ad ascoltare.

Inoltre, il film ha una bellezza formale che non può essere dimenticata e che è spesso incantevole da vedere: ci sono momenti in cui vuoi semplicemente sederti e lasciare che l’intera esperienza visiva ti attraversi. Ho anche ammirato la volontà di attori come Hartnett e Malkovich di spingersi oltre l’arto artistico prendendone parte.

Il film mostra l’assurdità della vita da più punti di vista. Un’esperienza visiva, dal Grand Canyon alla Fontana di Trevi Valley of the Gods è un dipinto immenso che racchiude al suo interno contraddizioni umane, passioni, arte e silenzi. Il film è stato girato, infatti, tra lo Utah, Los Angeles, Roma e la Polonia.

Valley of the Gods è un film che la maggior parte delle persone potrebbe trovare, nella migliore delle ipotesi, senza senso e spesso ridicolo. Tuttavia, ci sono cose che rimarranno impresse nell’immaginazione degli spettatori anche molto tempo dopo che la maggior parte dei film più convenzionali degli ultimi tempi saranno svaniti dalla loro memoria. Se siete il tipo di persone che in passato hanno abbracciato visioni cinematografiche così meravigliosamente sfrenate e apparentemente avventate come Southland Tales di Richard Kelly (2006), questo film potrebbe essere adatto a voi. Se deciderete di vederlo, assicuratevi di resistere per il finale sbalorditivo in cui… beh, non mi credereste nemmeno se ve lo raccontassi.