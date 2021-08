Paramount+ arriva in Europa nel 2022 grazie a Sky

ViacomCBS e Sky annunciano una partnership per lanciare Paramount+ in Europa nel 2022: l'Italia sarà tra i primi Paesi rientranti nell'accordo.

Tra i vari competitor internazionali nel mercato delle piattaforme di streaming in abbonamento, sono due i grandi contententi ancora mancanti all’appello in Italia, in attesa di inserirsi in un mercato fiorente ma di grande competizione: HBO Max e Paramount+, che vantano grandissimi cataloghi ma sono in cerca del giusto spot in un settore attualmente già molto affollato, anche solo contando Disney+, Netflix, Amazon Prime Video e Sky.

E proprio Sky, alla ricerca di nuovi partner per consolidare la sua fetta di mercato, ha stretto un accordo con ViacomCBS per poter lanciare Paramount+ sui territori europei.

Paramount+ sarà lanciato sulle piattaforme Sky in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera e Austria (GSA) nel 2022. Il lancio è parte di un nuovo accordo di distribuzione pluriennale che include anche i canali lineari pay di ViacomCBS e il rinnovo della partnership tra ViacomCBS e Sky per la raccolta pubblicitaria nei mercati di riferimento.

Paramount+ è l’ultima di una serie di app approdate su Sky Q il cui lancio, con più di 10.000 ore di contenuti, contribuisce a migliorare ulteriormente la strategia di aggregazione di Sky e amplia la possibilità dei clienti di fruire dei migliori contenuti disponibili attraverso un’unica piattaforma, Sky Q.

Al momento del lancio, gli abbonati a Sky Cinema saranno automaticamente abbonati a Paramount+ senza costi aggiuntivi, e potranno beneficiare dell’accesso a due servizi premium con più di 10.000 ore di contenuti extra a un prezzo vantaggioso. Come parte della partnership appena siglata, i film di Paramount Pictures rimarranno disponibili su Sky Cinema nel Regno Unito e si uniranno a Sky Cinema in Germania e in Italia nel 2022. Tutti gli altri clienti Sky potranno abbonarsi a Paramount+ aggiungendolo al proprio abbonamento.

Siamo entusiasti di espandere ulteriormente la nostra partnership con Sky per continuare a offrire agli abbonati Sky il vasto portfolio dei nostri brand e, soprattutto, per portare Paramount+ ad un nuovo pubblico in tutti i mercati Sky, tra cui Italia, Regno Unito, Irlanda e GSA. Questo rinnovato accordo di distribuzione è strategico nell’accelerare le nostre ambizioni nel segmento streaming a livello globale supportando, d’altro canto, anche gli obiettivi di Sky nel soddisfare il proprio pubblico offrendo una maggiore flessibilità nella fruizione dei nostri contenuti su tutte le piattaforme.

afferma Raffaele Annecchino, Presidente e CEO di ViacomCBS Networks International.

Stephen van Rooyen, Vicepresidente esecutivo e CEO SKY UK e Europa, commenta:

Questo è un altro esempio di come stiamo innovando per i nostri clienti, continuando ad aggregare tutte le migliori app e contenuti in un unico posto su Sky Q, offrendo loro ancora più contenuti televisivi di qualità. Paramount+ è un servizio eccellente con una vasta gamma di fantastici film e serie TV, e il nostro nuovo e più ampio accordo con ViacomCBS porterà benefici a entrambe le aziende.

Paramount+ offre un ampio catalogo di serie originali, show di successo e film di ogni genere prodotti da brand e studi di produzione di fama mondiale, tra cui SHOWTIME®, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel, oltre ad una vasta offerta di contenuti di qualità a livello locale. Al di fuori degli Stati Uniti, il servizio premium offre quasi 3.000 episodi di contenuti per bambini, 1.000 episodi di reality, più di 500 film e 2.500 ore di serie, drama e sitcom Paramount+ Originals, CBS e SHOWTIME.

I titoli che saranno disponibili dal 2022 in Italia, Regno Unito, Irlanda e GSA includono una vasta gamma di serie scripted, esclusivi contenuti Paramount+ Originals e nuove entusiasmanti versioni di franchise iconici, tra cui HALO, The Offer e la nuova serie iCarly. Come casa internazionale di SHOWTIME, il servizio offrirà L’Uomo che cadde sulla Terra (The Man Who Fell to Earth), Il talento di Mr. Ripley (Ripley), Super Pumped, e American Gigolo, oltre a titoli popolari di ViacomCBS, come Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, Star Trek: Prodigy, e MTV Unplugged. Il servizio offrirà anche una serie di nuove anteprime cinematografiche e di film tra i più amati dai fan di Paramount Pictures dai franchise di Mission Impossible a Transformer.

Inoltre, ViacomCBS e Sky hanno concluso un accordo pluriennale per la distribuzione dei canali lineari di ViacomCBS – compresi Comedy Central, MTV e Nickelodeon – in Italia, nel Regno Unito, in Irlanda e in GSA. I canali saranno integrati da una vasta offerta di box set, dando ai clienti la possibilità di guardare i contenuti che amano quando e dove vogliono.

ViacomCBS ha rinnovato il suo accordo pluriennale con Sky come partner per la vendita pubblicitaria per tutte le piattaforme e i canali nel Regno Unito e in Italia. Sky Media continuerà a gestire la raccolta pubblicitaria per tutto il portfolio di canali ViacomCBS, compreso Channel 5 nel Regno Unito, tramite il quale ViacomCBS e Channel 5 beneficeranno dei vantaggi offerti da Sky Media leader di mercato dell’addressable advertising.

Con questo nuovo accordo Sky andrà, tra le altre cose, a sopperire con produzioni e show di qualità alla prossima mancanza di spettacoli che sono stati cavalli di battaglia negli scorsi anni ma i cui diritti sono in scadenza e stanno tornando ai proprietari internazionali: pensiamo ad esempio ad alcune produzioni FOX o HBO.

