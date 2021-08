Mac Pro: Apple conferma prezzi e compatibilità delle schede AMD

Apple ha finalmente fornito ulteriori dettagli in merito a quali utenti potranno acquistare una delle nuove schede video presentate da AMD per i Mac Pro.

È passato pochissimo tempo da quando AMD ha presentato i suoi 3 nuovi gioiellini dedicati ai Mac Pro, ovvero delle schede video pensate per migliorare le performance delle macchine in seguito all’installazione all’interno dei computer targati Apple. Nonostante l’azienda ci abbia fornito pressoché tutte le informazioni relative alle performance dei dispositivi, mancavano ancora alcuni dettagli all’appello, fra cui i prezzi e le compatibilità per la corretta installazione all’interno dei sistemi.

Per fortuna, il tutto è stato chiarito ufficialmente dal colosso di Cupertino, il quale sul suo sito ufficiale ha fatto chiarezza sulla questione, svelando anche tutti i prezzi. Trovate qui di seguito la lista dei 3 nuovi dispositivi realizzati da AMD con tutti i nuovi dettagli:

Modulo Radeon Pro W6800X – 2.800$, qui il link con i dettagli per la compatibilità

– 2.800$, qui il link con i dettagli per la compatibilità Modulo Radeon Pro W6800X Duo – 5.000$, qui il link con i dettagli per la compatibilità

– 5.000$, qui il link con i dettagli per la compatibilità Modulo Radeon Pro W6900X – 6.000$ qui il link con i dettagli per la compatibilità

È necessario prestare particolare attenzione alle istruzioni fornite per ognuno dei modelli, sia per quel che concerne la compatibilità, sia per un aiuto nell’installazione, al fine di evitare possibili danni che potrebbero compromettere l’integrità del sistema. Fortunatamente, anche questa volta le raccomandazioni e i dettagli non sono mancati

Come sempre, parliamo ovviamente di prodotti high-end che potenziano i Mac Pro della compagnia, i quali non sono quindi accessibili per la maggior parte dell’utenza, e puntano a fornire molte più possibilità una volta inseriti all’interno dei computer. Staremo a vedere quale sarà il riscontro della community, per scoprire se i prodotti verranno apprezzati dall’enorme community di cui il colosso dispone.

Per quanto riguarda tutti i dettagli sui nuovi dispositivi, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro approfondimento specifico sulla questione, che potete consultare con facilità semplicemente attraverso il seguente link.