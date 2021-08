iTunes Match: il servizio è inutilizzabile per alcuni utenti

iTunes Match, storico servizio di Apple, è ormai quasi stato sostituito del tutto da Apple Music, più all’avanguardia e in linea con le altre offerte del mercato per quanto riguarda l’ascolto di brani. Tuttavia, questo è ancora attivo e sono molti gli utenti che pagano ogni anno il proprio abbonamento al fine di fruire dei servizi che questo offre, considerando anche che l’azienda di Cupertino ha continuato a supportare il tutto in questi anni.

Parliamo di una piattaforma che, in maniera diversa da Apple Music, permette di fruire della musica in maniera leggermente diversa, caricando i propri brani sul server cloud e scaricandoli poi su ulteriori dispositivi al fine di ascoltarli. Tuttavia, alcuni hanno riscontrato dei problemi al servizio e si sono lamentati sul web per via del mancato supporto da parte di Apple. Sembra infatti che a distanza di una settimana le segnalazioni non abbiano ancora trovato alcun tipo di riscontro, e che anzi l’azienda indichi sulla propria pagina di stato il corretto funzionamento di tutte le feature, senza alcun tipo di problema.

Stando ai molteplici report, pare che siano nati in seguito all’arrivo dell’update 3.6 di Apple Music, e considerando che il tutto non è ancora stranamente stato sistemato, questo potrebbe purtroppo voler indicare la possibilità che il supporto a iTunes Match stia per volgere al termine. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte della compagnia, anche se la mancata presenza di aggiornamenti repentini è alquanto bizzarra, e gli utenti che apprezzano il servizio possono quindi per il momento stare tranquilli sulla sua permanenza.

Restiamo in attesa di novità da parte di Apple, che speriamo possa risolvere il prima possibile i problemi tecnici, nonché tra le altre cose fornirci spiegazioni in merito all’accaduto, tranquillizzando (si spera) gli utenti sul futuro di iTunes Match.