Il Principe di Bel-Air: la serie reboot cambia showrunner

Sembra che qualcun altro si dovrà occupare della serie reboot dedicata a Il Principe di Bel-Air: il precedente showrunner, Chris Collins, ha avuto delle divergenze creative con la produzione, e per questo motivo ha lasciato il posto a T.J. Brady e Rasheed Newson.

Collins, oltre a fare da showrunner, era stato ingaggiato per co-sceneggiare lo show assieme a Morgan Cooper, che aveva realizzato il trailer diventato virale in cui reimmaginava Il Principe di Bel-Air in una versione drammatica, e da questa idea è nato il progetto reboot.

Ricordiamo che il progetto sarà sviluppato da Peacock, che ha vinto sulla concorrenza di altre piattaforme come Netflix ed HBO Max.

L’ufficialità del progetto è stata sancita tramite Will Smith (che farà da produttore del reboot), che in un video aveva mostrato tutto il suo entusiasmo parlandone a Morgan Cooper ed all’ex showrunner Chris Collins, dicendo:

Sono in questo business da trent’anni e una cosa del genere non è mai successa. Abbiamo appena stretto ufficialmente un accordo con Peacock per due stagioni, da una semplice proposta. Per cui volevo farvi le congratulazioni, non vedo l’ora!

