Tesla ha già ultimato il prototipo dell’auto da 25.000 dollari?

Secondo nuove indiscrezioni, Tesla avrebbe già ultimato il prototipo dell’attesa auto elettrica entry-level. Il prezzo dovrebbe assestarsi attorno ai 25.000$, che in teoria dovrebbero tradursi in 20.000€, nella pratica probabilmente qualcosa di più — specie in Italia.

La community di appassionati ha già iniziato a chiamarla Tesla Model 2, anche se ovviamente si tratta di un nomignolo non ufficiale. Secondo Ray4Tesla, la produzione di prova della Tesla compatta ed economica dovrebbe iniziare verso la fine del 2021. La presentazione non dovrebbe tardare più di tanto.

Elon Musk aveva in più volte parlato delle intenzioni di produrre un’auto Tesla “di massa”, con un prezzo molto più accessibile. Alternativamente, Musk ne aveva parlato come un’auto dal gusto europeo oppure come un veicolo progettato per sfondare nel mercato cinese.

Il veicolo in questione dovrebbe rispondere proprio a quest’ultima filosofia, tant’è che ci si aspetta venga prodotto nella Gigafactory 3 di Shanghai. Arriverà anche in Europa, molto probabilmente. Elon Musk aveva parlato della Model 2 anche in occasione del Battery Day del 2020. In quell’occasione aveva ipotizzato un debutto nel 2023.

Sebbene la caratteristica principale dell’auto sia il suo pricetag da 25.000$ – più volte ribadito e sottolineato da Musk -, in passato si è discusso di quale potrebbe essere il suo prezzo per il mercato europeo. L’ipotesi più accreditata è che l’auto potrebbe venire importata in Europa ad un prezzo superiore ai 30.000€, che potrebbe tuttavia scendere di molto grazie agli ecobonus predisposti dai governi e dalle amministrazioni locali.