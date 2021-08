In cucina con Paris: Paris Hilton svela dove ha trovato l’ispirazione per la serie Netflix

Arriva oggi su Netflix In cucina con Paris, reality culinario in cui a fare gli onori di casa è la celebre Paris Hilton, che racconta la sua esperienza ai fornelli.

Ispirata al video pubblicato su YouTube “Cooking with Paris“, la prima serie in sei episodi di In cucina con Paris vede Paris Hilton alle prese con ogni genere di piatto, come le patatine vegane di McDonald’s o i cannoli, che preparerà insieme a ospiti speciali quali Kim Kardashian West, Demi Lovato, Saweetie e altri ancora.

Per promuovere l’uscita della serie, Paris ha raccontato com’è nata la sua passione per l’arte culinaria.

Mi ricordo quando da bambina cucinavo insieme a mia mamma in occasione delle feste. Ho sempre amato il cibo e ho scoperto la passione per la cucina seguendo il mio istinto creativo. È iniziato tutto con il video delle lasagne che ho postato su YouTube durante la quarantena e poi diventato virale. Era solo un video che avevo fatto a casa per divertirmi durante il lockdown senza fare troppo sul serio. Non avevo idea che sarebbe piaciuto così tanto. Ho iniziato a ricevere telefonate che mi proponevano di trasformarlo in una serie e… il resto è storia!

L’influencer ha lavorato anche alla produzione della serie, e ha voluto condividere i suoi pensieri in merito, così come alcuni progetti (invero piuttosto vaghi) per il futuro:

Adoro stare davanti alla telecamera, ma lavorare dietro le quinte è stata un’esperienza davvero particolare. Mi sono divertita a collaborare con tutta la troupe, trovare idee diverse e dare sfogo alla mia creatività. L’intero processo è stato fantastico dall’inizio alla fine e non vedo l’ora che tutti vedano il prodotto finale. Ho molte storie importanti che voglio ancora raccontare, ma amo divertirmi, far ridere la gente e non prendermi troppo sul serio. In futuro, produrrò programmi sia seri sia spensierati, perché penso che questa dicotomia abbia un significato particolare per me, per i miei fan e per il pubblico che li guarderà. Uno dei miei obiettivi ora è di aprirmi di più e mostrare il mio lato più autentico a un pubblico sempre più vasto. È difficile farlo perché sono una persona molto cauta e timida, ma sto facendo del mio meglio.

Questa la sinossi dello show Netflix:

Paris Hilton è la regina dei fornelli… o quasi! Di certo, sa come stravolgere un classico programma di cucina. Non è una chef professionista e non vuole neanche esserlo. Con l’aiuto di amici famosi, si muove tra nuovi ingredienti, inedite ricette e insoliti apparecchi da cucina. Traendo ispirazione dal suo video virale su YouTube, Paris è pronta a guidarti dalla spesa al negozio di alimentari fino alla tavola imbandita. E potrebbe perfino imparare a muoversi in cucina con disinvoltura!

