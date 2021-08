Apple Store, il sito cambia completamente look

Lo store ufficiale di Apple ha cambiato look. Nella giornata di ieri il sito è stato irraggiungibile per alcune ore, salvo poi tornare con una nuova veste grafica.

04—Ago—2021 / 11:44 AM

Nella giornata di ieri lo store online di Apple è andato temporaneamente offline. Poco tempo dopo è tornato online con una veste grafica completamente rinnovata. Ora la home del sito ufficiale di Apple mostra fin da subito un menù orizzontale – una tab – con tutti i prodotti principali. Ma la prima voce è proprio quella dedicata allo “Store”, ora più semplice ed intuitivo da raggiungere.

Una volta dentro il negozio virtuale, troviamo subito le immagini dei prodotti di punta di Apple, come Mac, iPhone e iPad. Ancora più sopra troviamo la possibilità di trovare l’Apple Store fisico più vicino a noi, in modo da poter provare con mano i prodotti di cui si sta valutando l’acquisto, oltre che quella di avviare una chat online con uno specialista di Apple, che ci potrà guidare nei nostri acquisti online.

Il sito ora ricorda molto l’UI dell’app per iPhone e iPad dello store, non a caso l’esperienza della versione desktop ora è chiaramente mobile first.

Subito sotto alle immagini delle diverse categorie di prodotto del catalogo – dagli iPhone ai Mac, passando per Apple Watch e iPad -, un menù a scorrimento orizzontale mostra le principali offerte del momento.

A fronte di tutte queste novità, non cambia invece il layout della pagina d’acquisto dei prodotti, che rimane pressoché invariata.