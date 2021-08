Annette: nuovo trailer del musical con Marion Cotillard e Adam Driver

L’attesissimo film di Leos Carax con Marion Cotillard e Adam Driver, in concorso nella selezione ufficiale del Festival di Cannes, dal titolo Annette è in dirittura d’arrivo su Amazon Prime Video in molti Paesi, e proprio il canale YouTube della piattaforma offre ora il final trailer dell’opera.

In Italia la pellicola arriverà invece al cinema, grazie a I Wonder Pictures e Koch Media: ci sarà da attendere un po’ di più ma ne varrà la pena per goderselo sul grande schermo.

Annette è un’opera rock in piena regola, secondo la dichiarazione degli Sparks che ne firmano la colonna sonora originale, e vede protagonisti Adam Driver nei panni di Henry, uno stand-up comedian dal feroce umorismo che si innamora di Ann (Marion Cotillard), rinomata cantante d’opera. La nascita della loro prima figlia, Annette, sconvolgerà i loro destini.

