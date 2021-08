Twitter si allea con Reuters e Associated Press per combattere la disinformazione

Twitter ha stretto un accordo con Associated Press e Reuters, due delle più importanti agenzia stampa a livello internazionale. L’accordo prevede che i due media aiutino il social a combattere la disinformazione.

Ad inizio del 2021 Twitter aveva presentato Birdwatch, un’iniziativa che consente agli utenti di segnalare eventuali post con informazioni false o fuorvianti, creando una partecipazione del pubblico al processo di lotta alla disinformazione.

Il ruolo di AP e Reuters diventerà prezioso in occasione di breaking events, quando i riflettori sono concentrati su una notizia o su un evento di particolare importanza – come le elezioni. Le due agenzia forniranno al social schede accurate sui trending topic del momento, oltre che elementi di fact-checking che potranno correlare i post legati ad alcuni argomenti specifici — in modo simile a quanto fatto per i vaccini e per le accuse di brogli elettorali durante le presidenziali americane del 2020.

“La fiducia, l’imparzialità e la precisione delle informazioni riportate sono al cuore del lavoro che Reuters svolge ogni giorno. Sono gli stessi valori che ci spingono a fermare la diffusione della disinformazione”, ha detto Hazel Baker, dirigente dell’agenzia stampa. Tom Januszewski, vicepresidente di AP, ha detto che non vede l’ora di aiutare gli utenti di Twitter ad avere un accesso semplice ed immediato ai principali fatti.