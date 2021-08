Tartarughe Ninja: Colin e Casey Jost sono gli sceneggiatori del film

Il reboot dedicato alle Tartarughe Ninja ha trovato i suoi sceneggiatori: stiamo parlando di Colin e Casey Jost che lavoreranno al reboot del lungometraggio di Paramount. I dettagli sulla trama del reboot delle Tartarughe Ninja non sono ancora stati rivelati, è sicuro però che il produttore esecutivo sarà Michael Bay.

Gli sceneggiatori del film sulle Tartarughe Ninja sono conosciuti per aver lavorato al Saturday Night Live (in particolare è Colin Jost ad essere stato tra gli autori del noto programma comico). I produttori del lungometraggio saranno Andrew Form, Brad Fuller, Scott Mednick e Galen Walker. Ancora non è stata stabilita una data d’uscita per il film.

Dopo il lancio di Teenage Mutant Ninja Turtles nel 1984 come fumetto, questa prima produzione è stata seguita da una serie TV animata di successo del 1987-1996. La New Line ha pubblicato tre film live-action tra il 1990 e il 1993 che hanno incassato 323,2 milioni di dollari. Nickelodeon ha riportato in vita il franchise nel 2012 con la serie animata in CG.

Diversi mesi fa i produttori del film originale avevano parlato della loro intenzione di voler realizzare un film reboot. Secondo Kim Dawson e Bobby Herbeck gli appassionati desiderano un lungometraggio in stile vecchia scuola, che ricalchi molti degli elementi del primo film.