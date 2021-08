Microsoft Teams: grosso update per il Dipartimento della Difesa degli USA

Microsoft sta per aggiungere alla piattaforma di Teams delle novità davvero incredibili, anche se queste non sono per il momento dedicate agli utenti comuni. Stando alla roadmap di Microsoft 365, la versione di Microsoft Teams disponibile per le autorità statunitensi, e specifica per quel che concerne il Dipartimento della Difesa, potrà ospitare fino all’enorme totale di 25.000 in conferenza da ottobre.

Si tratta solamente di un primo nuovo passo, che verrà ulteriormente migliorato nel tempo, e che permetterà alle autorità degli Stati Uniti una novità particolarmente utile per i propri fini. Inoltre, già a partire da settembre gli utenti del Government Community Cloud avranno opportunità simili, anche se forse con numeri per il momento leggermente ridotti.

Come spiegato sulle pagine di GizChina, per accedere alla versione di Microsoft 365 dedicata al Pentagono è necessario essere un dipendente delle forze militari statunitensi. La piattaforma Government Community Cloud (GCC) può essere utilizzata sia dai militari, sia dagli appaltatori che non hanno reali relazioni con le autorità.

La novità non riguarda di conseguenza per il momento la comune utenza, ma vedere come Microsoft sta migliorando la sua piattaforma non ci fa che ben sperare per quelle che potrebbero essere le novità in arrivo, anche per coloro che utilizzano il sistema di Teams per il proprio lavoro o per normale chat con amici e parenti. Le cifre sono infatti arrivate alle stelle per quel che concerne il numero di persone che hanno modo di partecipare a una conferenza, e sembra inoltre che il tutto migliorerà con il tempo.

Restiamo quindi in attesa di novità per quel che i normali consumatori che utilizzano la piattaforma, considerando anche – come vi abbiamo spiegato in questo articolo – Teams sostituirà del tutto Skype come app di default all’interno di Windows 11.