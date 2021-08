Ghostbusters: Legacy – Un nuovo video dal dietro le quinte

Dopo il nuovo trailer dedicato a Ghostbusters: Legacy è stato diffuso online anche un video con un dietro le quinte dal lungometraggio che riporterà all’interno dell’universo cinematografico degli acchiappafantasmi. A realizzare il video è stato Adam Savage, noto conduttore televisivo e presentatore del programma MythBusters, nonché grande fan dei Ghostbusters.

Qui sotto trovate il video del dietro le quinte di Ghostbusters: Legacy.

Nella descrizione del video viene scritto:

Adam Savage è un grandissimo appassionato dei Ghostbusters, perciò quando ha saputo che il suo amico Jason Reitman stava per dirigere il nuovo film, è entrato in estasi. Ma, appena è stato invitato sul set per andare a vedere dietro le quinte, la sua gioia è andata oltre i limiti. In questo video potrete vedere diverso materiale dal set, tra cui la Ecto-1.