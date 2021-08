Crimes of the Future: iniziate le riprese del nuovo film di David Cronenberg

Sono iniziate in Grecia le riprese di Crimes of the Future, il nuovo film di David Cronenberg con Kristen Stewart protagonista.

S’intitolerà Crimes of the Future il nuovo film di David Cronenberg che avrà come protagonisti due attori di livello come Kristen Stewart e Viggo Mortensen, e, da poco, è stata diffusa la notizia che le riprese del lungometraggio sono appena iniziate.

Deadline ha reso noto che le riprese di Crimes of the Future sono partire ad Atene, e lo stesso Viggo Mortensen ha scritto:

Dall’inizio delle riprese ci siamo resi conto di essere entrati a far parte di un qualcosa che incrocia Samuel Beckett e William Burroughs, se solo questo fosse possibile. Siamo stati catapultati in un mondo che è completamente diverso da tutti gli altri, ma che allo stesso tempo sembra stranamente familiare e credibile. Non vedo l’ora di capire dove andremo a finire.

Il resto del cast è composto da Léa Seydoux, Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Tanaya Beatty, Nadia Litz, Yorgos Karamichos, e Yorgos Pirpassopoulos. La storia sarà di genere fantascientifico, e metterà al centro un futuro lontano in cui gli umani cercheranno di adattarsi ai componenti sintetici che si ritrovano attorno. Quest’evoluzione porterà ad una metamorfosi, alterando lo stato biologico degli stessi umani. Mentre alcuni abbracceranno questo cambiamento, altri proveranno ad osteggiarlo.