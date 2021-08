Corto Circuito 2: trailer e foto della serie di corti sperimentali su Disney+

Disney+ e Walt Disney Animation Studios presentano la seconda stagione dei Corti Sperimentali Corto Circuito che debutterà domani, 4 agosto 2021, rilasciando il trailer e le foto ufficiali.

Corto Circuito è l’innovativo e sperimentale programma di cortometraggi dei Walt Disney Animation Studios che permette a ogni dipendente degli Studios di presentare un’idea, e avere la possibilità di essere selezionato per creare il proprio corto. In occasione del quinto anniversario dall’inizio del programma, debuttano in esclusiva su Disney+ cinque nuovi cortometraggi. Questa nuova selezione di corti, realizzati da un gruppo di registi provenienti da vari dipartimenti degli Studios, esplora cinque stili visivi e narrativi davvero unici.

La seconda stagione include:

“Dinosauro Barbaro”

Diretto da Kim Hazel

Per Dinosauro Barbaro combattere il male fa parte del lavoro di tutti i giorni, ma cosa succede quando si tratta di portare fuori la spazzatura? A volte anche un supereroe ha bisogno di fare pulizia.

“Tornare a casa”

Diretto da Jacob Frey

Una storia che parla di crescita e del significato di casa e che vede un giovane adulto tornare ripetutamente nella sua città natale, ma a ogni nuovo ritorno deve affrontare l’inevitabile: il cambiamento.

“Attraversamento pedonale”

Diretto da Ryan Green

Un cittadino rispettoso della legge deve fare appello alla sua forza interiore per attraversare la strada a un semaforo che non cambierà mai colore.

“Canzoni da cantare al buio”

Diretto da Riannon Delanoy

Due creature che vivono nelle profondità di una caverna oscura si scontrano in una battaglia sonora. Quando le cose si fanno più intense, si rendono conto che sono molto più forti insieme.

“Il n° 2 per Kettering”

Diretto da Liza Rhea

In una mattina uggiosa e ordinaria, una ragazza impara come il potere della risata possa sollevare anche il più scontroso tra i suoi compagni di autobus lungo il viaggio verso Kettering.

Leggi anche: