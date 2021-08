Amazon potrebbe dover ripetere il voto sulla sindacalizzazione dei lavoratori dell’Alabama

La partita sulla sindacalizzazione del magazzino Amazon dell'Alabama non è ancora chiusa. Nonostante l'esito schiacciante delle votazioni di aprile.

03—Ago—2021 / 11:10 AM

La partita sulla sindacalizzazione dei magazzinieri Amazon dell’Alabama non è ancora chiusa. Il National Labor Relations Board avrebbe contestato al colosso pressioni indebite sui dipendenti, condotta che avrebbe influenzato l’esito delle votazioni, inquinandone il risultato. Il condizionale è d’obbligo perché per il momento il NLRB non ha ancora rilasciato nessuna nota ufficiale. La notizia arriva dalle sigle sindacali, che hanno anticipato l’ente sui tempi.

La votazione risale allo scorso aprile, i dipendenti di Amazon avevano respinto in massa l’ipotesi di ottenere rappresentanza sindacale. Il 70% dei lavoratori si era espresso con voto contrario. Ma ora il NLRB chiede che la votazione venga ripetuta.

Il caso del magazzino Amazon dell’Alabama aveva assunto fama nazionale, diventando oggetto di dibattito a livello federale. Le istanze dei sindacati avevano ottenuto l’endorsement di diversi ‘illustri’ politici di sinistra, come il senatore indipendente Bernie Sanders.

L’annuncio, riportano i media americani, potrebbe arrivare nella giornata di oggi. Ma di definitivo non c’è ancora nulla. La palla passerebbe al direttore regionale dell’ente, agli uffici di Atlanta. La decisione, sulla base dei pareri dell’organo locale, potrebbe richiedere diverse settimane. Ma anche in caso di un rematch, non è detto che l’esito del voto sarebbe poi così diverso, visto i rapporti di forza registrati ad aprile.

