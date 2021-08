What If…? – Anche Benedict Cumberbatch nel cast vocale originale

Lo scorso mese è stato diffuso il trailer di What if…?, la serie animata che re-immagina gli eventi del Marvel Cinematic Universe, e l’11 agosto ci sarà l’esordio su Disney+, ma, l’ultima notizia importante dedicata al progetto riguarda il cast vocale originale, ed il coinvolgimento di Benedict Cumberbatch e di Don Cheadle, che daranno voce rispettivamente a Doctor Strange ed a War Machine, i character che del resto interpretano anche nell’MCU.

La notizia del coinvolgimento di Benedict Cumberbatch e di Don Cheadle in What if…? si affianca a quella che riguarda la non presenza di Robert Downey Jr. ( che non darà voce ad Iron Man) e Chris Evans (che non presterà la propria voce per Captain America), assieme alla conferma del fatto che Scarlett Johansson non farà Black Widow, e che non ci sarà neanche Tom Holland.

I fan chiaramente saranno molto contenti della cosa, considerando anche che Benedict Cumberbatch darà voce al Doctor Strange in una sua versione dark. Secondo le notizie arrivate a riguardo, lo Stephen Strange di What if…? ha scoperto la magia dopo la morte del suo vero amore, e tutto ciò lo porterà a cercare di cambiare il suo passato.

Il cast di What if…? prevede presenti: Andy Serkis, Angela Bassett, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Benicio Del Toro, Bradley Whitford, Carrie Coon, Chadwick Boseman, Chris Hemsworth, Chris Sullivan, Clancy Brown, Clark Gregg, Cobie Smulders, Danai Gurira, David Dastmalchian, Djimon Hounsou, Dominic Cooper, Don Cheadle, Emily VanCamp, Evangeline Lilly, Frank Grillo, Georges St-Pierre, Hayley Atwell, Jaimie Alexander, Jeff Goldblum, Jeremy Renner, John Kani, Jon Favreau, Josh Brolin, Karen Gillan, Kat Dennings, Kurt Russell, Leslie Bibb, Mark Ruffalo, Michael B. Jordan, Michael Douglas, Michael Rooker, Natalie Portman, Neal McDonough, Ophelia Lovibond, Paul Bettany, Paul Rudd, Rachel House, Rachel McAdams, Samuel L. Jackson, Sean Gunn, Sebastian Stan, Seth Green, Stanley Tucci, Taika Waititi, Tilda Swinton, Toby Jones, Tom Hiddleston e Tom Vaughan-Lawlor.