Titane: trailer italiano del film Palma d’Oro a Cannes

Il film di Julia Ducournau con protagonisti Agathe Rousselle e Vincent Lindon, Titane, arriverà anche in Italia con I Wonder Pictures, che ne ha appena diffuso il trailer ufficiale. La pellicola, Palma d’Oro a Cannes, segue una serie di misteriosi crimini, mentre un padre si riunisce con il figlio scomparso dopo ben dieci anni.

La sinossi ufficiale del film non dice in realtà nulla della trama, non facendo altro che accennare al materiale in cui è realizzata la placca craniale di dui è dotata la protagonista Alexia: il Titanio, un materiale definito “altamente resistente al calore e alla corrosione, con una grande elasticità, spesso usato in prostetica medica grazie alla sua pronunciata biocompatibilità”.

Leggi anche: