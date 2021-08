Superman & Lois – Tyler Hoechlin rivela: “Avrei voluto interpretare Batman”

Tyler Hoechlin oggi è il Superman dell’Arrowverse in Superman & Lois, ma l’attore ha rivelato a Men’s Health che non avrebbe mai immaginato di vestire i panni dell’azzurrone, e, piuttosto, si sarebbe visto bene indossando il costume dell’Uomo Pipistrello, Batman.

Queste sono le parole di Tyler Hoechlin a Men’s Health:

Ho sempre detto che quello di Superman non è il ruolo che avrei immaginato di interpretare […] comunque è stato molto divertente, e fortunatamente, ha funzionato. Sono cresciuto con l’idea di vestire i panni di Batman, e penso che, se fosse successo, ne sarei stato abbastanza consapevole. Ed in un certo senso credo mi abbia aiutato questa cosa, perché non mi è mai venuta in mente, e così è stato più facile accettare la parte.