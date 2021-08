Steve Jobs: all’asta la sua giacca e un biglietto da visita

Alcuni articoli posseduti da Steve Jobs saranno all’asta dal 12 di agosto, come riportato sulle pagine di 9to5Mac, e potranno quindi essere acquistate dai fan. Parliamo del co-fondatore di Apple e imprenditore ormai scomparso da circa 10 anni, che moltissimi stimatori delle sue gesta potranno voler ricordare tentando di acquistare alcuni dei suoi oggetti più memorabili, che anche se comuni sono in ogni caso appartenuti a uno degli uomini più rispettati e ammirati di sempre.

Nello specifico, il nuovo lotto include alcuni oggetti come un biglietto da visita di Steve Jobs in persona, ovviamente targato Apple Computer. Fra le novità più importanti troviamo anche una giacca bomber NeXT indossata dall’uomo, cassette di alcuni programmi di Apple Computer e moltissimi altri articoli che potranno far felici alcuni fan che hanno ammirato l’uomo.

Ovviamente i prezzi potranno oscillare moltissimo, dato che il semplice bigliettino da visita, che parte da un prezzo di 300$, potrebbe arrivare a oltre 4.000$, almeno stando alle previsioni. Parlando della giacca “Windz World Tour 1989” indossata da Steve Jobs, troviamo una base di 200$, e un aumento di oltre 400$ come minimo previsto. Questa è stata indossata dall’uomo a una presentazione al Palace of Fine Arts a San Francisco.

Fra le cassette per l’Apple 2 Home Computer troviamo Color Demo (1977) e Brick Out (1978), Penny Arcade and Finance I (1979), Hopalong Cassidy and Lemonade (1979) e infine Brian’s Theme and Phone List (1979). Gli articoli sono moltissimi, e chi vorrà partecipare all’asta si troverà quindi con l’imbarazzo della scelta su cosa provare ad acquistare per possedere un ricordo dell’imprenditore di Apple, con il tutto che in buone condizioni potrà però raggiungere cifre davvero alte in seguito alle molte puntate pronte ad arrivare. Non ci resterà che scoprire fra qualche giorno come si concluderà il tutto, e quanto verranno pagati gli oggetti in vendita.