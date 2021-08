Sibyl – Labirinti di donna: trailer Italiano del film con Adèle Exarchopoulos e Virginie Efira

Adèle Exarchopoulos e Virginie Efira sono le protagoniste della commedia francese Sibyl – Labirinti di donna di Justine Triet, presentata nella Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2019 e in arrivo il 2 settembre nei cinema nostrani con Valmyn.

Questa la sinossi ufficiale:

Sibyl ha abbandonato la scrittura per diventare psicologa, ma con il tempo la voglia di scrivere è tornata: dunque la donna chiude le terapie in corso con i suoi pazienti e comincia a immaginare la trama del suo nuovo romanzo. Ma a sorpresa una giovane attrice, Margot, la contatta telefonicamente con voce disperata: è incinta del coprotagonista del film che sta girando, e la compagna ufficiale dell’attore è proprio la regista. Per motivi che nemmeno lei sa spiegarsi, Sibyl prende in cura questa unica e ultima paziente, e diventa per lei un punto di riferimento imprescindibile soprattutto per quanto riguarda la scelta della ragazza se abortire o portare avanti la gravidanza.

In realtà anche per Sibyl, Margot diventa a poco a poco necessaria, con una sorta di transfert alla rovescia. La psicologa/scrittrice, che ha alle spalle una gravidanza problematica e un passato di alcolista, si identifica fin troppo nella sua paziente. Inizia così un gioco di specchi che coinvolgerà non solo Sibyl e Margot ma tutti intorno a loro: l’attore fedifrago, la regista tradita, la sorella di Sibyl, il suo compagno e sua figlia Selma. Una galleria di personaggi che confluirà dritta dritta nel romanzo che l’autrice sta scrivendo.

