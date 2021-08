Redmi Note 10 Japan Edition è il primo Redmi resistente all’acqua

Xiaomi ha deciso di innovare il suo Redmi Note 10 5G attraverso una nuova versione dedicata esclusivamente al territorio nipponico, come infatti suggerisce proprio il nome del nuovissimo Redmi Note 10 Japan Edition. Si tratta di un dispositivo che presenta diverse somiglianze rispetto al fratello più grande, con però moltissimi miglioramenti e novità, fra cui spicca anche in particolar modo la conferma della completa resistenza all’acqua.

Abbiamo a che fare infatti con la certificazione IP68, in grado di confermare che il device potrà essere immerso ed è resistente anche alla polvere. Si tratta di una novità piuttosto interessante, che fino a oggi non era mai stata presente in alcun Redmi, serie generalmente piuttosto economica. Non abbiamo infatti ancora conferme relative al prezzo della nuova edizione, ma sembra che avremo nuovamente a che fare con un prodotto per nulla costoso.

Parlando delle ulteriori differenze, troviamo uno Snapdragon 480 5G rispetto al precedente Dimensity 700 5G e una batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida da 18W. Per il resto, il sistema rimane pressoché identico, con il solito schermo LCD FHD+ 90Hz di ben 6,5 pollici, un comparto fotocamere da 48MP + 2 MP + MP e una 8MP invece per l’unica anteriore. Per chiudere il tutto, troviamo un totale di 64GB dedicati all’archiviazione e ben 4GB di RAM, nonché un ingresso jack da 3,5mm.

Sappiamo che il dispositivo verrà venduto in Giappone nelle colorazioni Graphite Grey e Chrome Silver a partire dalla giornata del 13 agosto, ma non ci sono per il momento notizie relative al debutto all’infuori del paese, che potrebbe anche non avvenire in seguito. Non ci resta che sperare in un’ulteriore versione rinnovata da parte di Xiaomi, sempre pronta a migliorare le sue linee con novità inaspettate, che magari si aprirà sempre di più ai dispositivi con certificazioni come quella del Redmi Note 10 Japan Edition in futuro.