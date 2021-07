The Last of Us: HBO sta investendo 200 milioni l’anno, potrebbe durare otto stagioni

Il Premier dell'Alberta, Jason Kenny, ha svelato importanti dettagli economici sull'impegno produttivo di HBO sul The Last of Us televisivo.

Vi abbiamo recentemente riportato come la serie televisiva HBO The Last of Us, tratta dal celebre videogioco PlayStation, attualmente risulta essere la produzione televisiva più costosa mai intrapresa su suolo canadese: ora Jason Kenny, Premier della provincia dell’Alberta sede delle riprese, aggiunge altri dettagli.

L’accenno alla produzione del telefilm, durante una conferenza stampa, non deriva da un interesse specifico nel soggetto, quanto nel fatto che l’economia zonale sta progredendo e attirando anche investimenti esteri, tra cui questa importante produzione cinematografica, per la quale, secondo le fonti di Kenny, HBO starebbe spendendo ben 200 milioni di dollari all’anno, per un investimento che (se avrà il successo sperato) potrebbe portare alla realizzazione di ben otto stagioni.

Si tratta, in verità, di un numero piuttosto alto e una previsione davvero ottimistica: purtroppo Kenny non ha dato fonti specifiche ma, al di là della (grande, ma in fondo plausibile) cifra investita, viene da chiedersi come si possa già pensare di stirare una storia come quella di The Last of Us per ben otto stagioni, anche inserendo nell’equazione il secondo capitolo, e contando che il creatore della serie Neil Druckman ha precedentemente affermato che le vicende del primo gioco entreranno tutte già nella prima stagione. Staremo a vedere.

