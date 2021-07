McDonald X Playstation 5: il controller a tema patatine e hamburger in edizione limitatissima

McDonald ha realizzato un controller per Playstation 5 brandizzato. Sta piacendo molto, ma non è destinato al grande pubblico.

McDonald Australia compie 50 anni, l’azienda ha deciso di festeggiare l’anniversario con diverse iniziative, molte delle quali legate al mondo del gaming e dei content creator. Tra le tante attività, è stato presentata anche una collaborazione con Sony Playstation.

McDonald Australia ha presentato un simpatico controller per PS5 con una illustrazione che ovviamente ritrae hamburger e patatine. Ne saranno prodotte solamente 50 unità. Il controller non sarà messo in vendita ma verrà distribuito con un giveaway aperto esclusivamente ai clienti australiani della catena.

Il controller ha fatto parlare molto di sé nei siti e nei forum di appassionati. In primo luogo il look del controller è piaciuto molto – soprattutto per il contrasto azzeccato trai diversi colori del brand McDonald – ma anche perché l’immagine era circolata online senza che le due aziende ne avessero confermato l’ufficialità. Inizialmente c’erano dei dubbi sull’autenticità del render. In queste ore i siti Slashgear e Cnet sono riusciti ad ottenere una conferma della veridicità della notizia, ponendo fine alle speculazioni.

L’iniziativa doveva essere lanciata in concomitanza con una serie di eventi in collaborazione con alcuni popolari streamer locali, ma McDonald Australia ha scelto di posticipare l’evento. Non sappiamo ancora quali saranno i criteri per vincere il controller PS5 brandizzato McDonald.