Jean-Claude Van Damme “complice” involontario di un rapinatore parigino

Jean-Claude Van Damme ha interpretato una miriade di film in cui si è ritrovato nelle situazioni più assurde: tra queste, ricordiamo anche JCVD, in cui il suo alter ego funge da sorta di capro espiatorio per una rapina. Be’, qualcosa di molto simile gli è accaduto veramente, pochi giorni fa, a Parigi.

La sua presenza in un negozio di ottica ha attirato l’attenzione dei curiosi che si trovavano nei paraggi, distogliendo involontariamente l’attenzione da un crimine che si stava svolgendo solo pochi metri più in là: una rapina in una gioielleria con un bottino di diversi milioni di dollari e un ladro in giacca e cravatta che scappa con un monopattino elettrico (!!).

Una scena decisamente da film: l’attore belga, naturalmente, era ignaro della situazione e ha scoperto il tutto solo successivamente. Se non fosse stato presente, con tutta probabilità, il malvivente non sarebbe riuscito a fuggire non visto e indisturbato con la nonchalance che mostra in alcuni filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. A quanto pare, sarebbe stato in seguito riconosciuto e sarebbero stati arrestati due sospetti complici ancora in possesso di parte della refurtiva.

