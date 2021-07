Google Pay supporta 43 nuove banche in 22 stati

Come riportato sulle pagine di Android Police, ben 43 nuove banche sono ora supportate da Google Pay, le quali arrivano da un totale di 22 stati diversi. Fra queste, ci sono nello specifico anche 2 novità per il nostro paese, ovvero ABN AMRO Bank N.V. e anche Enel X NG.

Per fortuna il colosso continua a supportare il servizio in tutto il mondo, permettendo a sempre più utenti e istituzioni di affidarsi a questo per i pagamenti, che risultano decisamente più comodi sfruttando l’immediato sistema. Senza perderci in chiacchiere, vi lasciamo quindi qui di seguito alla lista completa di tutte le nuove banche supportate confermate in via ufficiale:

Australia – BNK Bank, Certegy Ezi-Pay PTY LTD, Great Southern Bank

Brasile – Acesso Bank, Banestes, BTG+, BRBCARD, Original, Nubank, Porto Seguro, Woop, Sicredi,

Bulgaria- Transcard Financial Services AD

Canada – Collabria Financial Services Inc., G&F FINANCIAL GROUP, The Police Credit Union, Princess Credit Union, Square Canada Inc.

Cile – Lider BCI

Croazia – Zagrebačka banka

Danimarca – Resurs Bank AB

Finlandia – Resurs Bank AB

Germania – Consors Finanz

Grecia – Edenred

India – Federal Bank, IndusInd Bank, RBL Bank

Italia – ABN AMRO Bank, N.V.Enel X NG

– ABN AMRO Bank, N.V.Enel X NG Giappone – Minna Bank, Ltd.

Lettonia – VIA Payments UAB

Paesi Bassi – ABN AMRO Bank N.V.

Nuova Zelanda – Afterpay

Norvegia – Resurs Bank AB

Russia – BM-Bank Joint-Stock Company, Far Eastern Bank (RU) Visa, KB Poidem!

Svezia – Resurs Bank AB

Svizzera- Cornèr Banca

Ucraina – JSC “Commercial Bank “Globus”, Megabank JSC

Regno Unito – Level Card, Payment Card Solutions UK Limited, Zilch Technology Limited

Come potete ben notare, la lista è alquanto lunga, e le pagine di Android Police hanno raccolto tutti i dati solamente a partire dal mese di maggio. Questo evidenza l’enorme lavoro di Google, con per fortuna altrettanto grossi risultati, vista la finalizzazione della compatibilità di tutte le suddette banche al proprio servizio di pagamento.