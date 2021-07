Criminal Minds: Paget Brewster teme per la sorte del revival

Mesi fa, le voci di un revival di Criminal Minds ordinato da Paramount+ si sono fatte più insistenti e sembravano essersi concretizzate con il coinvolgimento della produttrice storica Erica Messer, che è stata anche showrunner della serie. Da allora, però, non si sono avuti aggiornamenti.

Alla domanda di un fan su Twitter in merito ad eventuali novità, Paget Brewster (interprete di uno dei personaggi più amati della saga, Emily Prentiss) ha risposto in maniera purtroppo negativa:

No, and sadly, we think it's dead.I'll let you know if there is any progress but it seems unlikely. Which is a bummer.

— paget brewster (@pagetpaget) July 30, 2021