Vaccini Covid-19, l’ultima carta degli USA per convincere gli indecisi: 100$ a chi completa le due dosi

La Casa Bianca vuole che tutti i nuovi vaccinati ricevano 100$, in modo da persuadere gli indecisi. New York City testerà questa strategia a partire da oggi.

Gli Stati Uniti stanno facendo fatica a raggiungere l’ultimo zoccolo duro di irriducibili, così, per completare la campagna vaccinale, il Governo ora pensa ad un incentivo economico. L’amministrazione Biden, scrive The Verge, sta facendo pressione sui governi locali, affinché venga predisposto un pagamento di minimo 100$ per ogni nuovo vaccinato.

Grazie ad un incentivo economico, la Casa Bianca spera di riuscire a convincere quella percentuale non indifferente di americani che fino ad oggi si sono dimostrata indecisi sul tema dei vaccini contro il Covid-19. Le amministrazioni locali potranno attingere i fondi necessari per finanziare i bonus dall’American Rescue Plan, un’iniziativa del Governo federale finalizzata a mitigare i danni economici prodotti dalla pandemia.

La città di New York sarà la prima realtà americana a testare questa strategia. Questa settimana il sindaco Bill De Blasio ha annunciato che ogni nuovo vaccinato otterrà un bonus di 100$. “Avrà un impatto importante, ne sono convinto”, ha detto il sindaco. La città di New York ha già consegnato 22,9 Mln di dosi, e il 56,9% della popolazione ha già ottenuto una vaccinazione completa. New York inizierà a pagare i nuovi vaccinati a partire da oggi.

L’iniziativa ha un importante potenziale sugli indecisi, ma probabilmente – sottolineano gli esperti – non sarà sufficiente per persuadere quella parte di popolazione estremamente ostile ai vaccini, ad esempio per ragioni ideologiche o religiose. “Qualcuno userà l’offerta di pagamento come presunta prova della malafede dietro alla campagna vaccinale”, ha detto Elisa Sobo, ricercatrice di antropologia della San Diego State University.