The Crown 5: Imelda Staunton è la Regina Elisabetta nella prima foto ufficiale

Altra stagione, altro cambio di attori: la popolare serie The Crown basata sulla famiglia reale inglese (e che gira attorno, in particolare, alla figura della regina Elisabeth) vedrà l’arrivo, nella quinta stagione, della terza interprete della sovrana, dopo Claire Foy e Olivia Colman: Imelda Staunton, di cui Netflix ha appena pubblicato in primo scatto ufficiale in costume.

Una sbirciatina alla nuova Regina Elisabetta II di THE CROWN, Imelda Staunton. pic.twitter.com/zVeLX1xjCd — Netflix Italia (@NetflixIT) July 30, 2021

Difatti, Elizabeth Debicki sarà la nuova principessa Diana, Dominic West il principe Carlo, Jonathan Pryce sarà il principe consorte Filippo e Lesley Manville la principessa Margaret, seguendo la naturale progressione dell’età in accordo con il procedere della storia all’interno delle stagioni. Jonny Lee Miller, invece, vestirà i panni del premier John Mayor.

La quinta stagione non ha attualmente una data d’uscita ufficiale, ma è ragionevole pensare non arriverà sugli schermi prima del 2022.

