Google TV Setup: l’app arriva a sorpresa sul Play Store

Da poche ore le pagine di Android Police hanno scovato un interessante novità del Google Play Store, che fino a oggi non era stata evidenziata da parte dell’azienda, nonostante si tratti all’effettivo di un qualcosa che potrebbe risultare comoda per alcuni utenti. Parliamo nello specifico dell’app che prende il nome di Google TV Setup, e permette – come suggerisce il nome – di effettuare le classiche operazioni permesse da dispositivi come il Chromecast semplicemente con il proprio device mobile.

I dispositivi del colosso arrivano già equipaggiati con questa possibilità, che è arrivata sullo store nella giornata del 29 luglio 2021, e sembra che il suo utilizzo su mobile risulti comodo per quel che concerne l’aggiunta e la rimozione di novità per il produttore, il quale dovrà solamente modificare il software sul proprio negozio virtuale.

C’è da dire che il processo risulta in ogni caso molto semplice per tutti gli utenti anche con i TV, e che quindi questa novità potrebbe finire per essere inutile per molti utenti. Per fortuna, per il momento non è necessario in alcun modo scaricarla, e di conseguenza coloro che preferiranno non averci a che fare potranno continuare a utilizzare i propri TV come di consueto grazie ai Chromecast, senza che ci siano cambiamenti in merito, almeno fino a che Google non ci aggiornerà ufficialmente sulla questione.

Tuttavia, il lancio dell’app potrebbe suggerire alcuni dettagli da parte dell’azienda, speriamo ovviamente per quel che concerne l’arrivo di novità per il sistema, che avrà modo di sistemare aggiornando come detto l’app direttamente dal Play Store. Che si tratti di nuovi servizi in abbonamento? Non ci resterà che aspettare una mossa da parte di Google per saperne di più, e per scoprire se si tratterà davvero di una novità utile solamente per velocizzare le procedure di aggiornamento.