Aquaman 2: i fan di Johnny Depp non hanno condizionato l’ingaggio di Amber Heard

Peter Safran, produttore di Aquaman 2, ha parlato a Deadline del coinvolgimento di Amber Heard anche nel secondo capitolo della storia, ed ha sottolineato come i fan di Johnny Depp non abbiamo condizionato le scelte della produzione sulla conferma dell’attrice.

Queste sono le parole di Peter Safran:

Non credo che dovremmo mai reagire a questa pressione dei fan. Bisogna solo fare ciò che è meglio per il film. Abbiamo solo pensato che, visto che erano presenti sia James Wan che Jason Momoa, era il caso di confermare anche Amber Heard. Una cosa è quello che succede nel Twitter-verse, ma non penso si debbano accontentare certe richieste. Bisogna fare ciò che è più giusto per il film, e noi abbiamo agito in questo modo.